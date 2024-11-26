Mudanya Zeytin Turizmi ile Markalaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya Zeytin Turizmi ile Markalaşıyor

Mudanya, dünya zeytin ağacı günü olan 26 Kasım'da açıkladığı Zeytin Turizmi Projesi ile zeytini turizmle buluşturup, economic kalkınmayı hedefliyor. Projede zeytin rotaları, tematik sokaklar ve bir zeytin müzesi yer alacak.

26.11.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya zeytin turizmiyle markalaşacak

BURSA - Mudanya, asırlardır bereketin simgesi olan zeytinle turizmi birleştirerek marka şehir olmaya hazırlanıyor. Zeytin Turizmi Projesi'ni açıklayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Zeytini turizmle buluşturarak, hem üreticimizi destekleyecek hem de Mudanya'yı uluslararası alanda tanınır bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Mudanya Belediyesi, ilçenin ekonomik kalkınması ve kültürel zenginliklerinin turizmle buluşmasını hedefleyen Zeytin Turizmi Projesi'ni 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü'nde açıkladı. Zeytin rotaları, tematik sokaklar, zeytinyağı tadım etkinlikleri, uluslararası festival ve zeytin müzesiyle dikkat çeken proje, üreticiler için sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmayı da amaçlıyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dünyaca ünlü Tirilye tipi zeytin ve zeytinyağının geçmişten bugüne Mudanya için önemine dikkat çekerek, "Zeytin, sadece bir tarım ürünü değil, bu toprakların ruhu ve bereketidir. Dünya Zeytin Ağacı Günü gibi sembolik bir günde bu projeyi duyurmak, bizim için büyük bir anlam taşıyor. Zeytini turizmle buluşturarak, hem üreticimizi destekleyecek hem de Mudanya'yı uluslararası alanda tanınır bir şehir haline getireceğiz. Bu projeyle hem bu mirasa sahip çıkıyor hem de Mudanya'yı geleceğe taşıyoruz." dedi.

Kalkınmanın yolu turizmden geçiyor

Mudanya'nın tanınırlığını artırmak, yerel ekonomiyi canlandırmak, kültürel mirası korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak gibi hedeflerle yola çıktıklarını belirten Başkan Dalgıç, "Zeytin ve zeytinyağımızın yapılış biçimleri, somut olmayan kültür mirasımızın önemli bir parçası. Bunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Ayrıca üreticimizin zeytinden düzenli bir gelir elde etmesini çok önemsiyoruz. Mudanya'yı ziyaret eden misafirlerimizin sadece denizi, havası ve tarihi için değil, zeytin ve zeytinyağını tatmaya gelmelerini hedefliyoruz" dedi.

Mudanya'yı ziyaret eden turistlerin zeytin rotası üzerinde zeytinin hikayesine tanık olacaklarını söyleyen Dalgıç, "Tematik sokaklar ve mekanlar oluşturarak, zeytin temalı şehir girişleri yapacağız. Zeytin Pazarı, Zeytin Sokakları ve Zeytin Rotası gibi projelerle ilçemize gelen misafirler hem zeytini ve ürünlerini tatma hem de üretim süreçlerini yerinde gözlemleme imkanı bulacaklar" diye konuştu.

Uluslararası festival ve zeytin müzesi

Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında ulusal ve uluslararası zeytin festivali, zeytinyağı tadım günleri, zeytin işleme atölyeleri ve eğitimler de bulunuyor. Ayrıca zeytin temalı turistik ürünlerin yer alacağı kafeterya, restoran ve hediyelik eşya dükkanları planlanıyor. Başkan Dalgıç, "Tirilye'de kamulaştırdığımız eski zeytinyağı fabrikasını, projemizin önemli bir parçası olarak hayata geçireceğiz. Burayı bir zeytin müzesine dönüştürerek ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Zeytin Ağacı, Etkinlikler, Gastronomi, Ekonomi, Mudanya, Zeytin, Turizm, Yerel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Zeytin Turizmi ile Markalaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:48:56. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya Zeytin Turizmi ile Markalaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.