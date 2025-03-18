Müdür Karabacak: "Çanakkale, Türk milletinin varoluş mücadelesinin adıdır"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Karabacak, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde, Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Yüz Onun" gösterisiyle gerçekleştirildi. Ayrıca, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından plaket takdim edildi.

Törende konuşma yapan Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Karabacak, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Vatanı, milleti ve kutsal değerleri korumak adına savaşarak canını vermiş aziz şehitlerimizin "Şehitler Günü"nü idrak ettiğimiz bu gün, yeryüzü ve gökyüzünün şahit olduğu muazzam bir destanın, muhteşem bir kahramanlığın, Milletin Asil Zaferinin, Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılını kutlamanın milli gururunu yaşıyoruz. Çanakkale, dar bir boğazda 'boğacağız' diyenlerle 'boğamazsın' diyenlerin boğaz boğaza harbidir. Seyit Onbaşı'nın, Ezineli Yahya Çavuş'un, Kınalı Hasan'ın, Nezahat Onbaşı'nın ve daha nice yiğidin tarihe sığmayan hikayelerinin yazıldığı, Türk milletinin varoluş mücadelesinin adıdır Çanakkale"

Karabacak, Çanakkale Savaşları'nda Türk askerinin gösterdiği üstün mücadeleye ve fedakarlığa dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Çanakkale'de, 'Madde ruhun emrine girmiş; kan, ateşi yutmuş; kemik, çeliğe direnmiş; şehitlerin ruhları tunçtan bir duvar örmüştür.'Çanakkale Muharebeleri; tarihte pek çok ilke sahne olmuş, deniz, kara ve hava savaşlarının ilk defa birlikte yapıldığı, dar bir alanda yüz binlerce askerin göğüs göğüse çarpıştığı, Anadolu'daki her üç evden birisinin en az bir şehit verdiği, bir metrekareye 6 bin merminin ve 5 litre kanın düştüğü, havada mermilerin çarpıştığı, kilometrekarede 252 cansız bedenin yattığı, Türk tarafında günlük şehit sayısının 900'ü bulduğu, 259 gün süren kan deryası bir ummandır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biridir. Türk milleti olarak bize düşen en önemli görev, 'Çanakkale ruhu'nu yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar, Anadolu'yu Müslüman Türk yurdu yapan ve bizlere ebedi vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - MUĞLA