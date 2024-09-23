Müdür ve Çalışanın Eşi Arasında Kavga - Son Dakika
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Müdür ve Çalışanın Eşi Arasında Kavga

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Alkollü Ön Büro Müdürü, çalışanının eşiyle kavga etti, ehliyetine 6 ay el konuldu.

23.09.2024 02:26
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Ön Büro Müdürü, kadın çalışanının eşiyle kavga etti

Trafikte kavga eden kadın sürücü alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu

ANTALYA - Manavgat'ta bir otelde Ön Büro Müdürü olarak çalışan kadın ile çalışanının eşi arasında çıkan kavgada her iki kadına ait otomobillerin camı kırıldı. Alkollü olduğu belirlenen müdüre 6 bin 439 TL ceza uygulanırken ehliyetine ise 6 ay el konuldu

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Herdford Caddesinde meydana geldi. İki kadının cadde üzerinde araçlarını durdurarak kavga ettiği ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, ön camı kırılmış bir otomobil ve otomobilin yanında bir kadınla karşılaşırken, olayı gören vatandaşlar diğer otomobilde 1 kadın 1 erkek 2 kişi olduğunu, kadınlar kavga ederken erkeğin kadınları ayırmaya çalıştığını, kadınların ayrılmasının ardından kadınla erkeğin camı kırılan otomobillerine binerek hastaneye gittiğini belirttiler.

67 promil alkollü çıktı

Olay yerinde bulunan ve Sorgun Mahallesindeki bir otelde Ön Büro Müdürü olarak çalıştığı öğrenilen Ö.Ö., olay yerine gelen polislere çalışanının eşinin kendisine saldırdığını ve şikayetçi olduğunu belirterek kendi aracıyla polis merkezine gitti. Polis merkezinde taraflar şikayetlerinden vazgeçerken, otomobiliyle polis merkezine gelen Ö.Ö.'nün Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolünde 67 promil alkollü olduğu belirlendi. Ö.Ö.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Müdür ve Çalışanın Eşi Arasında Kavga
Kaynak: İHA

Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Hukuk, Yerel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müdür ve Çalışanın Eşi Arasında Kavga - Son Dakika

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