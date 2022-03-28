Müdürler öğrenciler ile bir araya geldi - Son Dakika
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Müdürler öğrenciler ile bir araya geldi

28.03.2022 10:40
Müdürler öğrenciler ile bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler, Düzce protokol üyeleri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları direk ilgili kurum müdürlerine anlattı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler, Düzce protokol üyeleri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları direk ilgili kurum müdürlerine anlattı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilere yönelik etkinlikler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, diğer kurum müdürleri ile yurtta öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat öğrencilerin sorun ve sıkıntıların kısa süre içerisinde düzenlenmesi için söz verdi. - DÜZCE

Müdürler öğrenciler ile bir araya geldi
Müdürler öğrenciler ile bir araya geldi
Müdürler öğrenciler ile bir araya geldi

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Düzce Üniversitesi, gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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