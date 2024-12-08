Mudurnu Hamsi Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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Yerel

Mudurnu Hamsi Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Mudurnu Hamsi Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Bolu'da düzenlenen hamsi festivalinde 1,5 ton hamsi tüketildi, katılımcılar horon oynadı.

08.12.2024 13:43
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi festivali bu yıl da Abant Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte yaklaşık 1,5 ton hamsi tüketildi.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Müzik eşliğinde horon oynayan davetliler hep birlikte eğlendi. Türkiye'nin birçok ilinden Abant'a gelen öğrenciler, hem ekmek arası hamsi yedi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Festivalin bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirildiğini söyleyen genç, "Biz bu festivali her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 3 bin civarı katılımcımız oldu. Genellikle yıllık 2 ton hamsi dağıtılıyor. Hava karlı olunca katılımcı sayısı artıyor. İnşallah festivali her yıl gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Gastronomi, Mudurnu, Yerel, Yaşam, Abant, bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudurnu Hamsi Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

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