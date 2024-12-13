Müftü Açık'tan Hoca-Talebe İlişkisi Konferansı - Son Dakika
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Müftü Açık'tan Hoca-Talebe İlişkisi Konferansı

Müftü Açık\'tan Hoca-Talebe İlişkisi Konferansı

Kütahya Müftüsü Açık, DPÜ'de cami merkezli eğitim ve hoca-talebe ilişkisini vurguladı.

13.12.2024 14:08
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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İlahiyat Fakültesi Tarih Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen "İlim Tahsilinde Hoca-Talebe İlişkisi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Açık, cami merkezli eğitimin ve ilim tahsilindeki önemin altını çizerek, gençlere ve hocalara yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında camilerin eğitimdeki rolüne vurgu yapan Açık, "Hayatı Ashab-ı Suffe misali cami merkezli bir sistem olmadıkça insanlara tesirimizin zayıf kalacağını düşünüyorum. Cami sadece bir bina değil; Allah'ın en sevgili mekanı ve ilmin en üst seviyede alınabileceği bir merkezdir. Camilerimizde ilim halkaları kurarak, hadis, tefsir ve fıkıh gibi derslerin mutlaka buralarda yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ilim yolculuğunda sabır ve saygının önemini vurgulayan Müftü Açık, öğrencilerin hocalarına karşı saygılarını koruması gerektiğini belirterek, "Hocalarımızın eksikliklerine odaklanmak yerine ilmin kendisine yoğunlaşmalıyız. İhtilaflı konulara gereğinden fazla vakit ayırmak yerine, öncelikle temel bilgileri kavramaya çalışmalıyız" dedi.

Gençlere ihtilaflı konulardan uzak durmaları gerektiğini söyleyen Açık, "Henüz temel bilgiler öğrenilmeden kadim eserler ve hocalar eleştirilmemelidir. Eleştirel bir bakış elbette önemlidir ancak bu, saygı ve hürmet çerçevesinde yapılmalıdır" diye konuştu.

Konferans sonunda DPÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, Müftü Dr. İrfan Açık'a katılımından dolayı bir hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müftü Açık'tan Hoca-Talebe İlişkisi Konferansı - Son Dakika

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