Müftülükten özel öğrencilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Müftülükten özel öğrencilere anlamlı ziyaret
03.12.2021 15:01
DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebi ile Kent Park içerisinde bulunan ve özel bireylerin işletmesini üstlendiği Kusursuz kafeyi ziyaret ederek down sendromlular ile bir araya geldi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebi ile Kent Park içerisinde bulunan ve özel bireylerin işletmesini üstlendiği Kusursuz kafeyi ziyaret ederek down sendromlular ile bir araya geldi.
3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebi ile Düzce Müftülüğü anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Müftü Rüstem Can ve beraberindeki müftü yardımcıları ile birlikte Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan ve Kent Park içerisinde vatandaşlara hizmet veren Özel bireylerin işletimini üstlendiği Kusursuz Kafeyi ziyaret etti. Down sendromlu çocukların çalıştığı kafede çocuklarla birlikte vakit geçiren Müftü Can ve beraberindeki heyet, gençlere müftülükçe hazırlanan hediyelerden takdim etti. Etkinliğe Beyazay Bölge Başkanı Ünlü oyuncu Nurullah Çelebi'de katıldı. - DÜZCE
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