Muğla 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi - Son Dakika
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Muğla 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye İlçesinde sona erdi. Festivalde farklı ülkelerden zurna sanatçıları ve Türkiye'nin değerli sanatçıları sahne aldı.

30.08.2024 14:54  Güncelleme: 14:59
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Muğla 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye İlçesinde sona erdi.

MUĞLA - Dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali bu yıl Muğla'nın dört ilçesinde düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte farklı ülkelerden zurna sanatçılarının yanı sıra Türkiye'nin çok değerli sanatçıları da sahne aldı ve dört gün boyunca sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

26 Ağustos 2024 Pazartesi günü başlayan Uluslararası Zurnazen festivali Bodrum Kalesi'nde ünlü sanatçı Kubat'ın şarkılarıyla renklendi. Festivalin ikinci günü 27 Ağustos 2024 tarihinde ise Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman'ın performansıyla devam etti. Zurnazen Festivali'nin üçüncü günü 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark'ta İsmail Altunsaray'ın sahnesiyle renklendi. Festival 29 Ağustos 2024 tarihinde Fethiye Beşkaza Meydanı'nda Suzan Kardeş'in sahnesiyle sona erdi.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrası ve ünlü sanatçı kadrosuyla yoğun ilgi görürken 4 ilçede sergilenen zurna performansları dinleyicileri mest etti. Uluslararası Zurnazen Festivali'nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğuna ise Berkay Tulumbacı üstlendi. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivale Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1 olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi - Son Dakika

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