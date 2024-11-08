Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde andı

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk\'ü 86. ölüm yıl dönümünde andı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde önemli bir mesaj yayımladı. Atatürk'ü anlamanın ve ilkelerine sadık kalmanın önemine vurgu yaptı.

08.11.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ü anlamanın en önemli sorumluluğumuz olduğuna dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Ata'mıza olan özlemimiz, gururumuz ve borcumuz sonsuz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında bir mesaj yayımladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras mesajında; "Her daim bizimle olan, her anımızda varlığını hissettiğimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yılında saygıyla anıyorum. 10 Kasım bir yas günü değil; aksine, içtenlikle bağlı olduğumuz değerlerimize yeniden söz verdiğimiz, kararlılığımızı ilk günkü gibi tazelediğimiz özel bir gündür. Bugün, Atamızı ve bize bıraktığı emaneti tüm gücümüzle yaşatma azmimizi yeniden hatırladığımız gündür. Atatürk, 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' diyerek, onunla yan yana olmanın yolunun O'nu anlamak ve hissetmek olduğunu göstermiştir. İşte bu, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, bize gösterdiği yoldan sapmadan yürümek ve Cumhuriyet'in ilkelerine her şartta sadık kalmak. Cumhuriyeti, Atatürk'e ve onunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlara borçluyuz. Nesilden nesile aktaracağımız bu sonsuz borç, bizim en kıymetli mirasımızdır. Bu borcu ödemenin tek yolu, yılmadan çalışmak, yetinmemek ve her yeni günde Atatürk'ün ışığında daha büyük bir azimle ilerlemektir. Eşsiz lider, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve özlemle anıyor; özlemimizin, gururumuzun ve ona olan borcumuzun sonsuz olduğunu yineliyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Ahmet Aras, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 17:05:46. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.