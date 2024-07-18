Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik Projeleriyle Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, onların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinliyor. "Belediyemizin önceliği her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olacaktır" diyen Başkan Aras, ilçelerde yaptığı ziyaretleri sürdürüyor.

Yatağan'a gündüz bakım evi

Başkan Ahmet Aras'ın öncülüğünde hayata geçirilen projeler, farklı ilçelerde yaşayan vatandaşların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu projelerden biri ise Yatağan'da bulunan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde 40 çocuk kapasiteli gündüz bakım evinin açılması. Eylül ayında hizmete sunulacak olan bu tesis, özellikle çalışan ebeveynler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Çocuklar, güvenli bir ortamda bakımları yapılırken aynı zamanda çeşitli eğitici ve eğlendirici aktivitelerle zaman geçirebilecekler. Diğer ilçelerde de gündüz bakımevi açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kısa mola hizmeti yaygınlaştırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Yatağan ilçelerinde kısa mola hizmetlerini hayata geçiriyor. Yatağan'ın Yeşilbağçılar mahallesinde belediye ait binada kısa mola merkezi, engelli nakil hizmeti, sosyal hizmet atölyesi ve sosyal yardım merkezi yer alacak. Bodrum'da Şevket Sabancı Kültür merkezinde belediyeye ait alanda kısa mola hizmeti, engelli nakil ve sosyal yardımlar merkezi yakında hizmete gidecek.

İlçelerde ücretsiz internet

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşların ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet hizmetini yaygınlaştırıyor. Ücretsiz kablosuz internet hizmeti sayesinde, öğrenciler online derslerine kesintisiz devam edebilirken, iş hayatında olan vatandaşlar da internet erişimine kolayca ulaşabilecekler.

Ücretsiz cenaze nakli ve hpv aşısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Hem hava yolu hem de karayolu ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmetlerinin ücretsiz sunulması, vatandaşların zor zamanlarında onlara ekonomik olarak destek sağlıyor.

Kadınlar için önemli olan bir aşı da büyükşehir tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. 9-26 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı olarak etkili olan HPV, ücretsiz olarak uygulamak için çalışmalara başlandı.

Kadın ve ailelere özel daire başkanlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kuruldu. Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kadın Politikaları Şube Müdürlüğü, kadın politikaları, istihdam politikaları, danışma merkezi, sığınak, hukuki destek dönüştürücü ve güçlendirici politikalar alanında projeler üretecek.

Sınav ve ulaşımda öğrenciye destek

Başkan Ahmet Aras göreve geldikten sonra toplu taşımada indirime gitti. Aras'ın talimatıyla öğrencilerin ulaşım ücreti 1 TL'ye düşürüldü. Ulaşımda öğrenci indirimin yanı sıra 60-65 yaş aralığında ki vatandaşlara ve öğretmenlere ulaşımda indirim sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS, YKS ve LGS sınavına girecek olan öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılıyor. Aynı samanda sınava girecek olan öğrenciler ve sınavda görevli olan kişilerin ulaşımı ücretsiz olarak sağlanıyor.

Halk Kart yardımı arttırıldı

Belediyenin diğer bir önemli hizmeti olan Halk Kart, yüzde 110 arttırıldı. Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin banka kartına aylık yüklenen miktar ile temel ihtiyaçlarını karşılaması sağlanıyor. Vatandaşlar halk kart ile gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor.

4 ilçede tarım market kuruluyor

Sosyal Belediyecilik anlayışla hizmete devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Yatağan, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde Tarım Market projesini hayata geçiriyor. Çiftçi kart uygulaması ile çiftçiler yemi, gübreyi, tohumu ve canlı hayvanı indirimli alabilecek. Fethiye'de salça üretim merkezi kurularak üreticiye destek sağlanacak.

Belediye plajları hizmete girdi

Vatandaşların plaja rahat bir biçimde girebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Bodrum Akyarlar'da Fenerburnu, Bodrum Bitez'de Bağarası ve Ula Akyaka'da Gökçe plajlarını halkın kullanıma sundu. Plajlarda aynı zamanda mobil kafe vatandaşlara hizmet veriyor.

Başkan Aras "Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları"

Belediyenin önceliklerinin her zaman vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras " Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olacak. Halkımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için ekip olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Onların mutluluğu ve memnuniyeti bizim büyük motivasyon kaynağımızdır" dedi. - MUĞLA