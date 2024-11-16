Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Yatırımlarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Yatırımlarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma projeleri kapsamında il genelinde katı atık aktarma istasyonları inşa ederek atık yönetimini modernize ediyor. Bodrum ve Ortaca'da yeni tesisler ile atık bertarafı sağlayan belediyenin, mevcut katı atık depolama tesislerinin ömrünü uzatma çalışmaları sürüyor.

16.11.2024 19:09  Güncelleme: 19:11
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Muğla Büyükşehir 'Çevre' yatırımlarını sürdürüyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çevreyi koruyan ve Muğla'nın geleceğine hizmet eden yatırımlarına devam ediyor. İlçelere Katı Atık Aktarma istasyonları kazandırılırken yeni Lot çalışmaları yapılarak Katı Atık Düzenli depolama tesislerinin ömürleri uzatılıyor.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Dünya'nın ve Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımları ile şehrin geleceğine hizmet etmeye devam ediyor. Dünya'nın gözde turizm beldelerinden biri olan Bodrum'a Katı Atık Aktarma İstasyonu yapan Büyükşehir Belediyesi en fazla çöp üreten ilçenin atıklarının modern tesislerde bertaraf edilmesini sağlayacak.

Bodrum Torba ve Ortaca'ya katı atık aktarma istasyonu 2025'te hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılının ilk aylarında devreye alınması planlanan Bodrum Katı Atık Aktarma istasyonu ile çöplerin düzenli depolama sahasına transferi sağlanacak. Aynı anda 4 adet çöp kamyonunun döküm yapabileceği tesis, günlük ortalama bin ton atık transfer edecek kapasiteye sahip. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna yıl sonuna kadar 15 tır dahil edecek ve araçlar bu tesiste hizmet verecek. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin çöpleri için de Ortaca ilçesine Katı Atık Aktarma İstasyonu yapan Büyükşehir Belediyesi bu tesisi de kısa sürede devreye alacak. Aynı anda 2 adet çöp kamyonunun döküm yapmasına imkan sağlayan tesis, günlük ortalama 300 ton atık transfer edecek kapasiteye sahip. Büyükşehir Belediyesi araç filosuna yıl sonuna kadar 4 tır dahil edecek ve araçlar bu tesiste hizmet verecek. Aktarma istasyonları 'temiz çevre temiz Muğla' anlayışına uygun olarak katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanması amacıyla inşa ediliyor.

Menteşe ve Marmaris katı atık düzenli depolama tesislerine 2. ve 3. lot yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi kullanımında olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin de kapasitesini artırıyor. Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerine hizmet veren ve toplanan günlük ortalama 300 ton evsel katı atığı çevreye zarar vermeden bertaraf eden Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama tesisine 2.Lot yapılıyor. 2025 yılı Eylül ayına kadar bitirilmesi planlanan 2. Lot sayesinde yaklaşık 15 yıl boyunca daha atık bertarafı yapılabilecek.

Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde de 3.Lot çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi günlük 250 ton evsel atığın bertaraf edildiği tesisin ömrünü uzatıyor. Marmaris'te yapılan 3.Lot çalışmasının ardından tesiste 7 yıllık daha evsel atık bertarafı yapılabilecek.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Çevre Mühendisi Semih Duman, "Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı olarak çevre yatırımları ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Bodrum ilçemizde oluşan evsel nitelikli atıkların Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine taşınarak bertaraf edilmesi için Torba Mahallemize Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı inşaat çalışmalarına başlandı. Ayrıca Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi içerisinde yeni çöp depolama alanı için Lot-2 yapılması, Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi içerisinde yeni çöp depolama alanı için Lot-3 yapılması planlanıyor. Öte yandan Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizde oluşan evsel nitelikli atıkların Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine taşınması için Ortaca ilçemize Katı Atık Transfer İstasyonu yapılmasına ilişkin sürecimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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