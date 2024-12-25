Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağanak Yağış Sonrası 520 Personel ile Müdahale Etti

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Büyükşehir sağanak yağışta 520 personel ile sahada

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarına 520 personel, 432 araç ile müdahale etti.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası il genelinde meydana gelen su baskınlarına tüm birimleri ile anında müdahale etti. Yoğun yağışlarda Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine 255 ihbar, 112 Çağrı Merkezine 80 ihbar geldi. İl genelinde gelen ihbarlar sonrası Büyükşehir Belediyesi su baskını, araç içinde mahsur kalma, mazgal temizliği gibi olaylara müdahale etti.

520 personel sahada çalışma gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde 520 personel, 432 araç, 128 su çekme gereci ile cadde ve sokaklarda yoğun yağış sonucunda çalışmalarını yürüttü. MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanan sağanak yağışlarda cadde ve sokak üzerinde bulunan toplam bin 150 yağmursuyu mazgalı, 650 yağmursuyu ve atıksu bacası, 57 dere deşarj noktası 4 bin 100 metre hat temizliği yaptı.

Büyükşehir ekipleri yolları temizledi

Şiddetli yağış sonucu yollarda oluşan olumsuzluklara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bodrum ilçesi Umurça, Gündoğan, Dirmil, Yalıkavak, Yakaköy Geriş Mahalleleri'nde yağmur nedeni ile yol temizliği ve mazgal, ızgara, şarampol, büz ağzı açma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Marmaris'in Osmaniye, Turunç ve Bayır Mahallelerinde şarampol temizliği çalışması, devrilen ağaçları ve yola akan malzemeleri temizledi. Ekipler ayrıca Menteşe'nin birçok mahallesinde mazgal, ızgara, şarampol, büz ağzı açma çalışması gerçekleştirdi.

En fazla yağış Menteşe'ye düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iller için verdiği turuncu ve sarı kodlu uyarıları sonrası Muğla genelinde yoğun ve şiddetli yağışlar yaşandı. Muğla'da en fazla yağışı il merkezi Menteşe aldı ve metrekareye 158,6 kg yağış düştü. Milas'a 94,2 kg, Köyceğiz'e 85,5 kg, Dalaman'a 70,3 kg, Marmaris'e 62,2 kg, Bodrum'a 61,9 kg, Ula'ya 61,2 kg, Kavaklıdere'ye 60,2 kg, Yatağan'a 59,8 kg, Seydikemer'e de 45,2 kg yağış düştü. İl genelinde bu yağışlar sonrası 42 konut ve iş yeri su baskını, 3 araç içinde mahsur kalma olayı yaşandı.