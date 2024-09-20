Muğla'da Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve çelenk sunma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gaziler, şehitler ve vatandaşlar bu anlamlı günde bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, Menteşe İlçesi'nde coşkulu bir yürüyüşle başladı. "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganı ile Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Valilik, Garnizon Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yetkilileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşma yapan Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, gazilik onurunun ve gazilerimize duyulan minnetin altını çizdi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Ulu Önderimiz Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanı verilişinin yıldönümünü kutlamak münasebetiyle bir arada bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Cumhuriyetimiz uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise minnetle şükranlarımızı sunuyoruz."

Süleyman Taşkesen, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için verilen mücadelede gazilik ve şehitlik unvanlarının maddi bir karşılığının olmadığını, vatan için verilen bu fedakarlıkların çok daha büyük değerler taşıdığını belirtti. "Şehitlik ve gazilik, vatan, millet, bayrak, namus ve diğer kutsal değerler uğruna inançla kazanılmış unvanlardır," diyen Taşkesen, Türk milletinin her zaman bu değerler uğruna mücadele etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Taşkesen, konuşmasında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için şehitlerin ve gazilerin büyük bir miras bıraktığını ifade etti. Şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: "Atalarımızdan aldığımız emaneti yükseklere taşımaya devam edeceğiz. Gerekirse yeniden bedel ödemeye hazırız"dedi.

Gaziler Günü kutlamalarına Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.