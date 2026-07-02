19 Mart Protestoları Soruşturmasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Hakkında Takipsizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Mart Protestoları Soruşturmasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Hakkında Takipsizlik

02.07.2026 15:22  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart operasyonları sonrası yapılan yürüyüşe katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve 25 kişi hakkında 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş' suçlamasıyla yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından izinsiz yürüyüş iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bazı ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart operasyonlarının ardından, CHP Muğla İl Başkanlığı binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne yürüyen grupta yer alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, dönemin CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, eski CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ile Süleyman Girgin'in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda, dönemin İl Başkanı Balcı'nın yaklaşık 700 kişiye yaptığı konuşmanın ardından grubun adliyeye yürüdüğü, güvenlik güçlerinin çeşitli noktalarda önlem aldığı, adliye önünde yaşanan kısa süreli müdahalenin ardından grubun daha sonra CHP İl Başkanlığı önüne dönerek dağıldığı belirtildi.

Kolluk tutanakları ve görüntü incelemelerinde şüphelilerin emniyet görevlilerine yönelik herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı ve dağılmamakta ısrar ettiklerine ilişkin delil elde edilemediği ifade edildi. Şüphelilerin ifadelerinde de barışçıl yürüyüş yaptıklarını, yapılan uyarıları duymadıklarını ve güvenlik güçlerine zorluk çıkarmadıklarını beyan ettikleri aktarılan kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve Yargıtay içtihatlarına atıf yapılarak, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Somut olayda yürüyüş güzergahındaki uyarıların katılımcılar tarafından duyulduğuna ilişkin tespit bulunmadığı, adliye önündeki uyarılardan sonra ise şüphelilerin eylemlerini sürdürdüğüne veya güvenlik güçlerine direndiğine ilişkin delil elde edilemediği kaydedilen kararda, bu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ahmet Aras, 3. Sayfa, Politika, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 19 Mart Protestoları Soruşturmasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Hakkında Takipsizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

15:28
Suriye’nin başkenti Şam’da bir kafede patlama Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama! Çok sayıda yaralı var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:51:33. #.0.3#
SON DAKİKA: 19 Mart Protestoları Soruşturmasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Hakkında Takipsizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.