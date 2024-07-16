Muğla\'da bir günde 11 yıldırım yangını çıktı

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10 kişinin yaralandığı olayın nedeni akıl alır gibi değil

Muğla'da bir günde 11 yıldırım kaynaklı orman yangını çıktı.

Muğla'da öğle saatlerinden itibaren başlayan bulutlu hava ardından yağmur geçişi ile birçok ilçede yıldırım kaynaklı orman ve arazi yangını çıktı.

YILDIRIM KAYNAKLI 11 YANGIN ÇIKTI

Muğla genelinde yıldırımdan kaynaklı çıkan yangın sayısı 11 olurken, son olarak Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Muğla merkez Menteşe ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangını çıktı. Yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile büyümeden söndürüldü.