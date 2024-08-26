Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

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(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 48 ASG 210 plakalı park halindeki otomobilde bulunan M.K. (43) ile boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Senem Kıvrık, ağır yaralanırken M.K.'nın olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralı olan Senem Kıvrık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.