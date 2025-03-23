Muğla'da CHP Ön Seçimi: Ekrem İmamoğlu'na Destek Yağdı - Son Dakika
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Muğla'da CHP Ön Seçimi: Ekrem İmamoğlu'na Destek Yağdı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim Muğla'da devam ediyor. Vatandaşlar ve parti üyeleri, Ekrem İmamoğlu'na olan desteklerini ifade ederek adaletin sağlanması için sandıkları dolduruyor. Eski ve yeni CHP üyeleri, ülkedeki demokrasi mücadelesi üzerine görüşlerini paylaştı.

23.03.2025 17:12  Güncelleme: 17:52
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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim Muğla'da sürüyor. Oy kullanmaya gelen CHP üyesi olmayan vatandaş, "Hırsızlık konusunda benden şüphe duyulabilir ama Ekrem İmamoğlu için şüphe duyulmaz. Sütte leke var, onda yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için Muğla'da da sandıklar kuruldu. CHP Menteşe İlçe Başkanlığı'na oy kullanmaya gelen parti üyeleri ve vatandaşlar, İmamoğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösterdi. Eğitim- Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu, "Bugün aslında ülkemizin son zamanlarda yaşadığı adaletin, demokrasinin ortadan kalktığı, laikliğin zaten bittiği bir süreç. O yüzden biz de demokrasiye, laikliğe, halkın egemenliğine, halkın özgürlüğüne karşı mücadelede halkı desteklemek adına, adaletin yeniden gelmesi için demokrasi için sandığa geldik. Eğitim-Sen olarak desteğimiz tam" dedi.

"Sanki genel seçim varmış gibi bir ilgi var"

Eski Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şunları söyledi:

"Oyumu Orhaniye Mahallesi'nde kullandım. O kalabalığı görünce sanki genel seçim varmış gibi bir ilgi var. Sadece partimize üye vatandaşlarımız değil Muğla'daki, Menteşe'deki tüm halkımızın sandıklara giderek Ekrem Başkana sahip çıkmasını görmek tabi ki bizlere mutluluk veriyor. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi, çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin umudu ve emeklilerimizin huzurlu yaşam sürmesi için bizim bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Halkın sokaklara dökülmesi ve Ekrem Başkana sahip çıkması, bunun alınan kararlarda da etkili olduğunu düşünmekteyim ben. Her şey güzel olacak. Ülkemiz güzel günlere gidecek inanıyoruz. Bunu gençler başaracak. Gençlerin, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmalarını ve sokakta onları görmek bizleri mutlu etti. İnanın ki özgür, hakkın, hukukun, adaletin olduğu bir ülke olsun istiyoruz. Kim seçimle geldiyse seçimle gitsin."

"Mesele parti değil memleket meselesi"

Parti üyesi olmayan Hülya Vural isimli vatandaş da partiye üye olacağını belirterek, "Yani herkes gibi son derece hem umutluyuz hem de çok öfkeliyiz. Korkmak yok zaten. Bu saatten sonra korkunun ecele faydası yok. Dolayısıyla yürüyüşümüze devam edeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Mesele artık sadece parti mesele değil. Mesele memleket meselesi. Memleket meselesiyse gerisi teferruat" diye konuştu.

Sandık görevlisi Özen Uçar, vatandaşlara çağrı yaparak, "Bugün herkesi sandıkların önünde görmek istiyoruz. Bu devrim gibi bir şey olacak. Çok güzel şeyler olacak. Onlara da inanıyoruz. İmamoğlu'nun bir an önce serbest bırakılmasını ve mesleğine, yerine dönmesini bekliyoruz" dedi.

"Sütte leke var, onda yok"

Parti üyesi olmayan başka bir vatandaş ise, "Ne diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yardımcısı olsun. Hırsızlık konusunda benden şüphe duyulabilir ama Ekrem İmamoğlu için şüphe duyulmaz. Sütte leke var, onda yok" ifadelerini kullandı.

Dayanışma sandığına oy atan başka bir vatandaş ise, "Çok üzgünüz. Sabaha kadar bölük bölük uyuduk ama adalet yerini bulacak. Ben CHP'ye üye değilim ama çocukluğumdan beri buralıyım. Ecevit ile büyüdüm. Koca portresi ile büyüdüm. Kanımın son damlasına kadar buyuz biz. Değiştiremeyiz" dedi.

Öte yandan Menteşe ilçesinde de dünyaevine giren bir çift oy kullanmak için gelin ve damatlığıyla sandığa gitti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da CHP Ön Seçimi: Ekrem İmamoğlu'na Destek Yağdı - Son Dakika

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