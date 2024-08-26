Muğla'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim işbirliğiyle okul temizliği yapıldı

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Okulun temizliği, badanası ve tadilatı yükümlülerce yapıldı

MUĞLA - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Muğla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yeni eğitim ve öğretim yılından önce denetimli serbestlik müdürlüğünde kamu hizmet cezalarını infaz eden yükümlüler tarafından Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temizliği, boyası ve tadilat işlemleri yapıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilen Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim ve öğretim yılı öncesi yapılan çalışmaları Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü yerinde gördü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infaz edilen kamu hizmet cezalarının topluma yararlı işlerde ifasının gerçekleştiğini belirterek, "Yükümlülerimiz tarafından eğitim ve öğretim yılı öncesi bu okulumuzun boyası, badanası, tadilatı ve onarım işleri gerçekleştirildi ve burada eğitim ve öğretim görecek çocuklarımız için hazır hale getirildi. Bu konuda bize destek veren İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ederim" dedi.