Muğla\'da Dilencilik Faaliyetlerine Yönelik Denetim

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Milas-Bodrum karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, dilencilik faaliyeti yürüttüğü belirlenen 5 kadın ve bu faaliyetlerde kullandıkları 4 çocuk tespit edildi.

Kadınların, vatandaşların duygularını sömürerek ve çocukları bir araç haline getirerek gelir elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkarılmasıyla birlikte, hem dilencilik yapan kadınlar hem de çocuklar Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas 3. Bölge Zabıta Amirliği'ne götürüldü. Zabıta ekipleri, çocukların içinde bulunduğu durumun sosyal hizmet kurumlarıyla da paylaşılacağını, gerektiğinde aile yapılarının ve yaşam şartlarının da inceleneceğini bildirdi.

Yaz sezonlarında dilencilik faaliyetlerinde artış

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürütülen dilencilikle mücadele çalışmalarını özellikle yaz sezonlarında daha da sıklaştırıyor. Turizm döneminde artan yaya trafiği ve şehir dışından gelen kişilerin yoğunluğu, dilencilik faaliyetlerinin de artmasına neden olabiliyor. Bu durum hem vatandaşların hem de turistlerin huzurunu tehdit ederken, çocukların suistimal edilmesi ise ayrı bir toplumsal yara olarak öne çıkıyor.

Başkan Aras, "Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için denetimlerimizi sürdürüyoruz

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların ve vatandaşların duygularının sömürülmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Aras, "Çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve sömürülmesi kabul edilemez bir durumdur. Bizler, yerel yönetimler olarak bu tür insanlık dışı uygulamalara göz yummayacağız. Hem çocuklarımızı korumak hem de vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak adına denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi. - MUĞLA