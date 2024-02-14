Muğla\'da Engelli Bireylere Yönelik El Becerisi Atölyeleri Düzenleniyor

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Muğla'da engelli bireylere yönelik, ahşap boyama, takı tasarımı, ebru sanatı, mum sanatı, keçe, dekoratif ürünler gibi çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Özel bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Uluslararası Gençlik Merkezi, çeşitli alanlarda atölye çalışmaları düzenliyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi personellerinden Mehmet Deveci, "Gençlik Merkezi'nde özel bireylere yönelik el becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenliyoruz. Alanında uzman eğitmenler tarafından her gün gerçekleştirilen el becerisi atölye çalışmalarında, özel bireylerin mental gelişimlerine yardımcı olmak, iletişim becerilerini, paylaşma ve dayanışmayı arttırıyor. Bu atölye çalışmaları ile çocukların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması anlamında verim aldık. Çünkü çoğu çocuğumuz fazlasıyla asosyal, bu durumu üzerlerinden atabilmeleri içinde burası onlara iyi geliyor. Hem arkadaş ediniyorlar, hem el becerilerini geliştiriyorlar, aynı zamanda eğitmenlerimizle güzel çalışmalar yapıyorlar ve yapmış oldukları ürünleri gördüklerinde mutlu oluyorlar" dedi. - MUĞLA