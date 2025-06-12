Muğla'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçti

Muğla\'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçti
12.06.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Plajlar projesi kapsamında 13 plajda engelli bireyler için güvenli ve erişilebilir alanlar oluşturdu. 10 plajda ise çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Engelsiz Plajlar projesi kapsamında 13 plajda engelli vatandaşların güvenle denize girebilmeleri amacıyla plajlara yürüyüş platformu, özel soyunma kabinleri ekleyerek erişime uygun hale getirdi. 10 engelsiz plajda ise kurulum çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz Plajlar" projesi kapsamında önemli bir adım daha attı. Proje kapsamında şu ana kadar 13 plajda erişilebilirlik düzenlemeleri tamamlanarak engelli vatandaşların güvenle denize girebileceği alanlar oluşturuldu.

Büyükşehir engelleri ortadan kaldırıyor

Plajlara yürüyüş platformları, özel soyunma kabinleri ve engelli kullanımına uygun donanımlar eklenerek erişim engelleri ortadan kaldırıldı. Ayrıca yüzer şezlonglar sayesinde engelli bireyler, refakatçileri eşliğinde denizin keyfini çıkarabiliyor. Bugüne kadar 8 ilçede 23 engelsiz plaj kurulumu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, engelsiz yaşamı destekleyen projelerine devam ederek kentin dört bir yanında erişilebilir turizm altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

13 plajda çalışmalar tamamlandı, 10 plajda çalışmalar sürüyor

Bu kapsamda Fethiye'de Aksazlar Plajı, İnlice Halk Plajı ve Büyük Samanlık Plajı; Dalaman'da Sarsala ve Kille Halk Plajları; Köyceğiz'de Ekincik Halk Plajı; Datça'da Karaincir, Hastanealtı ve Taşlık Halk plajları; Ula'da Akyaka Halk Plajı ile Milas'ta Ören, Güllük ve Boğaziçi plajlarında kurulum çalışmaları tamamlanarak engelli erişimine uygun hale getirildi.

Ayrıca, Fethiye'de Çalış Halk Plajı, Datça'da Palamutbükü Halk Plajı, Milas'ta Güllük ve Bozbük İncekum Halk plajları ile Bodrum'da Kumbahçe, Turgutreis, Bitez, Ortakent, Türkbükü ve Gümbet Halk plajlarında kurulum çalışmaları devam ediyor.

Engelsiz Plajlar Projesi 2022 yılında uluslararası ödül aldı

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından 2022 yılında üçüncüsü düzenlenen "İnsan Kent Tasarım" ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100'ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü aldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızda engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanındaki plajlarımızı engelli vatandaşlarımızın güvenle ve rahatça denize girebileceği erişilebilir alanlara dönüştürdüğümüz Engelsiz Plajlar projesi kapsamında, plajlarda erişilebilirlik düzenlemeleri yaptık. 'Engelsiz bir Muğla' için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, Muğla'mızı daha erişilebilir ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:59:46. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.