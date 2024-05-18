Muğla'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Muğla\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Filistin'de yaşanan savaş ve soykırıma karşı durmak amacıyla Köyceğiz Diyanet Gençliği ve diyanet sendikalarının öncülüğünde tüm sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce insanın katıldığı yürüyüşte, pankartlar taşınarak sloganlar atıldı ve boykot broşürleri dağıtıldı. Yürüyüş, Hacı Bey Camii meydanında yapılan etkinliklerle son buldu.

18.05.2024 16:17
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Filistin'de yaşanan savaş ve soykırıma karşı durmak için Köyceğiz Diyanet Gençliğinin ve diyanet sendikalarının öncülüğünde tüm sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Köyceğiz Yunus Emre Camii önünde toplanan vatandaşlar Hacı Bey Camii Meydanı'na kadar ellerindeki pankartlarla yürüdü. Yol boyunca boykot broşürlerinin de dağıtıldığı yürüyüşte yüzlerce insan Köyceğiz sokaklarını " Kudüs'e selam Direnişe Devam, Katil İsrail Filistin'den Defol- Gazze İsrail'e mezar olacak, Filistin'e selam boykota devam-Çocuklar Ölmesin Güller solmasın-Kudüs Bizimdir Bizim kalacak" sloganları ile inletti. Yoğun bir katılımla Yunus Emre Camii'nden başlayan yürüyüş Hacı Bey Camii meydanında yapılan Kur'an tilaveti, basın açıklaması, dua ve marşlarla son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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