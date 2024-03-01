Muğla\'da Gençler Antik Kentte Resim Atölyesi Oluşturdu

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Muğla'da gençler Yatağan Stratonekia Antik kentinde açık hava resim atölyesi oluşturdu. Gençler Stratonekia 'da bulunan tarihi yapıları kara kalem olarak çizime aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yatağan Gençlik Merkezi, Bodrum Gençlik Merkezi, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleriyle, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte Yatağan Stratonekia Antik kentinde açık hava resim atölyesi oluşturuldu. Oluşturulan resim atölyesine 95 öğrenci katıldı. Antik kentte desen atölye çalışmaları ile gençlerin tarihi alanda kesitler halinde atölye çalışması oluşturuldu. Öğrenciler burada oluşturdukları atölyede Stratonekia 'da bulunan tarihi yapıları kara kaleme alarak resim haline getirmenin keyfini yaşadı.

Açık hava resim atölyesi programına katılan Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Ömer Akbaba" Bugün Antik kentte destan deneyimi çalışmak çok keyifliydi, Liseliler ile birlikte. Bende geçen sene Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi idim, bu sene fakültedeyim Balıkesir'deydim. Ama onları da anlıyorum o zaman bende fakülteden birileri ile tanıştığımda bende aynı hisleri hissediyordum. Bu organizasyon benim için çok güzel bir organizasyon ben burada çok eğlendim. Burada tur yaptık rehberler anlattı çok tatlı bir gündü. Ben kendim seramik bölümü öğrencisiyim. Bizim çizimimiz aslında çamur ile daha çok ilgiliyiz ama çizim derslerimizde var seramik te olsak. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz "dedi. - MUĞLA