Muğla\'da Gençler İşaret Dili Eğitimi Alarak Farkındalık Oluşturuyor

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kötekli Gençlik Merkezi'ne bağlı genç ofis gönüllü gençler, işaret dili eğitimi alarak toplumda farkındalık oluşturuyorlar.

İşaret dili eğitmeni Yeşim Baran, işitme ve konuşma engelli bireyler ile iletişimde yaşanan zorluklara dikkat çekmek ve çözüme yönelik adımlar atmayı hedefleyen eğitimi tanıtmak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Yeşim Baran, "Eğitimin temel amacı, işitme ve konuşma engelli bireyler arasındaki iletişimde yaşanan sınırlamaları aşmak ve toplumun bu konudaki farkındalığını artırmaktır. Bu çerçevede dudak okuma ve işaret dili gibi iletişim araçlarına odaklanarak iki ayrı hedef grubuna yönelik işaret dili farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir. Gönüllü gençlerimizle birlikte bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz "dedi. - MUĞLA