Muğla\'da Geniş Kapsamlı Deprem Tatbikatı

Muğla il Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, UMKE ekipleri, jandarma, Köpekli Arama Timleri ve STK'ların katılımıyla Muğla Yılanlı Mevkii'nde geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre, Gökova Körfezi açıklarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Menteşe bölgesinde 2 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre yıkılan binalarda 10 ila 15 kişi olduğu varsayıldı. Depremin ardından saat 09.02'de ilk olarak AFAD ve UMKE ekipleri enkaz bölgesine ulaştı. AFAD ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini alarak yaralı sayısı tespitine başladı. Bu süreçte ilk ulaşan UMKE ekibi, bölgede belirlenen güvenli alana seyyar sahra hastanesini kurarak sağlık müdahalesine hazır hale geldi. Ardından STK gönüllüleri, UMKE destek ekipleri ve ambulanslar bölgeye yönlendirildi.

UMKE ekipleri, AFAD tarafından güvenliği sağlanan enkaz alanlarında arama kurtarma faaliyetlerine destek vererek, ulaşılan yaralıları hızlıca seyyar hastaneye nakletti. Tatbikat kapsamında toplam 11 yaralı senaryo gereği tespit edilerek sağlık birimlerine ulaştırıldı. Yaralıların 4'üne kırmızı, 2'sine sarı, 5'ine ise yeşil kod verildi. İlk müdahalesi seyyar hastanede yapılan yaralılar, daha sonra Menteşe Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gerçekçilik ön planda tutuldu

Tatbikatta kullanılan sahra hastanesi, enkaz simülasyonları, arama kurtarma köpekleri ve canlandırılan yaralılar ile gerçek bir deprem senaryosunun tüm aşamaları uygulamalı olarak sahaya yansıtıldı. Yetkililer, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlıklı olma noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı. - MUĞLA