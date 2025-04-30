Muğla'da Gerçek Gibi Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Gerçek Gibi Deprem Tatbikatı Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası oluşan yangın ve göçük senaryoları uygulandı. Ekipler, arama kurtarma köpeği Tayga ile birlikte başarılı bir tatbikat gerçekleştirerek, olası felaketlere hazırlık yapıldığını gösterdiler.

30.04.2025 00:52  Güncelleme: 00:55
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Muğla itfaiyesinden gerçeği aratmayan tatbikat

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Menteşe'de yıkımı devam eden bir iş hanında Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri, Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekiplerinin katılımı ile hizmet içi eğitim amaçlı tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem sonrası iş hanında meydana gelen göçük ve yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, yangın söndürme ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz alanına gelen ilk ekip yanan bölümlerdeki alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından arama kurtarma ekipleri devreyle girdi ve enkaz altında kalan vatandaşlar için arama çalışması başlattı. Sık sık "Sesimi duyan var mı?" anonsu sonrası bir bulguya ulaşılamadı.

Tatbikatta senaryo gereği arama kurtarma çalışmasına NAK ekibinde yer alan arama kurtarma köpeği Tayga enkaz altına kalan yaralı vatandaşların yerini tespit etmek için arama yaptı. Arama kurtarma köpeği Tayga enkaz altında kalan iki kişiyi tespit etti. Ekiplerin belirlenen noktada yaptıkları sismik dinleme sonrası iki vatandaş yaralı olarak bir vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin Ahmet Aras başkanımızın talimatları doğrultusunda AKOM birimlerimiz Muğla Büyükşehir Belediyemizin MUSKİ birimi, itfaiye gönüllüleri ve NAK arama kurtarma ekibimizle birlikte deprem senaryosu oluşturduk. 6 şiddetinde deprem senaryosuna göre, enkazda yaralıların olduğu yangının olduğu ve göçük altındaki haber alınamayan şahısların olduğu bilgisi üzerine Muğla Büyükşehir Belediye'miz arama kurtarma yangın araçlarımızın sevkini sağladık. Büyükşehrimizde AFAD planlarına göre entegre olduğumuz hasar tespit, tahliye, güvenlik, sağlık, enkaz kaldırma gibi birimlerimizi bu senaryoda yer verdik. Şu anda da gördüğünüz gibi başarıyla bir tatbikat gerçekleştirdik"

"Umarım bu tatbikatlar sadece tatbikatta kalır"

Muğla'nın birinci derece deprem kuşağında olduğunu ve ekiplerin de bu konuda hassas olduğunu belirten Karyağdı, "Umarım bu tatbikatlar sadece tatbikatta kalır, gerçeğini yaşamayız. Muğla ilimiz birinci derece deprem kuşağında olduğu için hassasız bu konuda, tüm ekiplerimizin imkan ve kabiliyetlerini diğer birimlerle olan entegrasyonunu sağlamak adına yaptığımız bu tatbikatta haberleşmenin ne kadar değerli olduğunu, birimler arasında koordinasyonun ne kadar değerli olduğunu bir yaralıyı etki edecek bir disiplinin nasıl sağlanması gerektiğini şu anda gördüğünüz üzere tüm birimlerimizle birlikte bu sahada gerçekleştirdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak icra ettiğimiz bu deprem senaryosunda başta Muğla Büyükşehir AKOM koordinesinde ilgili birimlerimiz MUSKİ, Menteşe Belediyesi, İtfaiye Gönüllülerimiz ve NAK Arama Kurtarma Derneğimizle birlikte 75 personel ve 19 araçla bu tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik. Muğla Büyükşehir İtfaiye Arama Kurtarma olarak gerek İzmir depreminde gerekse Hatay depreminde icra ettiğimiz arama kurtarma çalışmalarının ilimizde de gerçekleşmesi ihtimali olan depremlerle alakalı tatbikatlarımızı yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda halkımızın da gördüğünüz üzere iş birliğiyle şehrimizin merkezinde gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat gerçekten gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Gerçek Gibi Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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