Muğla'da Gezici Oyuncak Kütüphanesi Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Muğla'da Gezici Oyuncak Kütüphanesi Çocuklarla Buluştu

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde kırsal bölgelerdeki çocuklar için 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' projesini hayata geçirdi. Proje, oyuncaklara erişim sağlayarak çocukların gelişimlerine destek olmayı amaçlıyor.

21.11.2024 16:50  Güncelleme: 16:59
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Gezici Oyuncak Kütüphanesi çocuklarla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Menteşe'nin Kıran Mahallesi'nde bir ilk olan 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' ile çocukları buluşturdu.

MUĞLA - Her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi projesi hizmet alanını genişletiyor. Bu kapsamda 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' projesiyle kırsal mahallelerdeki çocuklar mahallelerinde oyuncaklara kavuşacak.

Çocuklar oyunlarla öğrenecek, gelişecek

'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' kırsal mahallerde yaşayan okul öncesi eğitim alamayan çocukların; gelişimlerine destek olmak, ginişimcilik becerilerini ve motor becerilerini arttırmak, gelişimlerini desteklemek ve aileleri çocukların eğitimi konusunda bilinçlendirmeyi de amaçlıyor. Bu hizmet sayesinde çocuklar, farklı aktiviteler yaparken oyunlarla öğrenecek, eğlenecek ve gün sonunda ödünç oyuncaklarını alacaklar. 14 gün süre ile aldıkları bu oyuncakla oynayan çocuklar, araç tekrar bulundukları bölgeye geldiğinde oyuncağını iade ederek yeni oyuncağını alabilecek.

Gezici Oyuncak Kütüphanesi aracı Kıran Mahallesi'nde çocuklarla b.uluştu

'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Etkinliklerde; 'Çocuk Hakları' konulu yenilikçi drama atölyesi, sanat etkinliği, el baskısı ve dans etkinlikleri ile çocuklar keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda ailelere de Büyükşehir Belediyesi'nde görevli psikolog tarafından çocuk hakları ebeveyn eğitimi verildi.

İlk defa 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi'ni gören aileler ve çocuklar eğitimlerle otobüsü tanıma fırsatı buldu. Etkinliğe katılan anne Büşra Durna, "Çocukların sosyalleşmesi için çok güzel. Hem çocuklar ile birlikte öğrenme, paylaşmayı öğreniyorlar, hem de o paylaşımcı kişiliklerini kendilerine teşvik ediyorlar. Çok da güzel düşünülmüş. Açıkçası çok şaşırdım. Yani çocuklarını dışarı götürebilenler var, götüremeyenler var. Götüremeyenler için büyük bir şans. Güzel düşünülmüş bir proje" dedi

'Gezici Oyuncak Kütüphanesi'nin bir ilk olduğunu söyleyen Anne Şefika Durgut, "Her çocuğun yaşamaya ve özgürce yaşamaya hakkı var bence. Bugün boruya özellikle köye gelmeniz çok güzel. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesine buradan çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok mutlu oldular, eğlendiler ve çok güzel etkinlikler yaptılar"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Gelişim Uzmanı Güliz Ünal, "Bugün burada Gezici Oyuncak Kütüphanemizin tanıtımını yapıyoruz. 20 Kasım Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan 'Her çocuk oynama hakkına sahiptir' maddesine vurgu yaparak 'Gezici Oyuncak Kütüphane'mizi kırsaldaki çocuklarımızla buluşturduk. 'Gezici Oyuncak Kütüphane'miz 14 gün süreyle belli lokasyondaki kırsal mahallelerdeki çocuklara oyuncaklar verecek. 14 günün ardından çocuklar bir önceki aldığı oyuncağı vererek yeni bir oyuncak alabilecek. Aynı zamanda farkındalık, psikologlarımız tarafından eğitimi verilecek olup okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından da etkinlikler düzenlenecek. Buradaki amacımız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak" dedi.

Muğla\'da Gezici Oyuncak Kütüphanesi Çocuklarla Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Gezici Oyuncak Kütüphanesi Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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