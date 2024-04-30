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Muğla'da iş yerine silahlı saldırı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay, gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş yerine 7 el ateş edildi. İş yeri sahibi sabah geldiğinde camlarda mermi izi görünce yetkililere bilgi verdi. Belirtilen adrese Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol ekipleri sevk edildi. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi sebebiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmazken, polis ekipleri tarafından iş yerine ateş eden kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı. Polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.