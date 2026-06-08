Muğla\'da kan bağışı seferberliği

Muğla'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesinde anlamlı bir kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinliğe katılarak destek veren Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ceza infaz kurumları personelinin toplum için büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı.

Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" vesilesiyle tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kutlama ve anma programları Muğla'da da yoğun bir katılımla devam ediyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesinde Kızılay iş birliğiyle kan bağışı standı kuruldu.

Kan bağışı alanını ziyaret ederek kampanyaya destek veren Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, burada personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kan bağışında bulundu.

Kan bağışı standında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ülke genelinde çeşitli etkinliklerin hayata geçirildiğini belirtecek, şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanlığımızın kararıyla tüm Türkiye'de 6 Haziran tarihi Ceza İnfaz Personeli Günü olarak ilan edildi. Bu sebeple bakanlığımızın talimatıyla tüm Cumhuriyet Başsavcılıkları aynı anda çeşitli programlara imza atıyor. Biz de Muğla'da çok sayıda program gerçekleştirdik. Bugün de bu etkinliklerden biri olan kan bağışı kampanyasını hayata geçiriyoruz. Anlamlı etkinliğe Adalet Komisyonu Başkanımız, hakim ve savcılarımız, kapalı ve açık cezaevi müdürlerimiz, denetimli serbestlik müdürlerimiz ve tüm personelimiz eksiksiz katılım sağlıyor"

Ceza infaz koruma memurlarının omuzlarındaki yükün ve üstlendikleri sorumluluğun önemine dikkat çeken Başsavcı Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnfaz koruma memurlarımız, toplumda çok önemli görevler ifa ediyor ve büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Bizler de hem onları tanıtmak hem de göstermiş oldukları bu üstün fedakarlığın toplum tarafından bilinmesi ve takdir edilmesi için gayret gösteriyoruz. Bugün aynı zamanda görevi başında şehit olan memurlarımızı rahmetle anıyor, onlar ve halen görevde olan tüm personelimiz için düzenlediğimiz anlamlı etkinliklere devam ediyoruz "dedi. - MUĞLA