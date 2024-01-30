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Muğla'da lise öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak - Son Dakika
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Muğla'da lise öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak

Muğla\'da lise öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Tolga Yağcı, 24 bin 300 TL para cezasına çarptırılmıştı. Ancak kararın istinafta bozulması üzerine Yağcı yeniden yargılanacak. Akgül'ün ailesi, cezanın paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık olduğunu belirterek kararı istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen cezayı az bulduğu için yeniden yargılanmasına karar verdi.

30.01.2024 17:26
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ESMA TURAN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) otomobille çarparak ölümüne neden ve 24 bin 300 TL para cezasına çarptırılan Tolga Yağcı (29), kararın istinafta bozulması üzerine yeniden yargılanacak. Akgül'ün aile avukatı Didem Alaca, "İtirazlarımız kabul edildi. Mahkeme, cezanın paraya çevrilemeyeceğine hükmetti. Ailesinin içine bir nebze olsun su serpildi. Adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil çarpmıştı. Çarpma sonucu Akgül, yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü Tolga Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 33 gün sonra tahliye edilmişti.

Yağcı'nın tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması 19 Ekim 2023 tarihinde Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılmıştı. Mahkeme, Yağcı'ya önce 3 yıl 4 ay hapis cezası vermiş cezayı 24 bin 300 TL para cezasına çevirmişti.Ayrıca Tolga Yağcı'nın ehliyetine de 6 ay el konulmuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akgül'ün ailesi, 'temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu' gerekçesiyle mahkemenin kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı az bularak yeniden yargılanmasına karar verdi.

"AİLESİNİN İÇİNE BİR NEBZE OLSUN SU SERPİLDİ"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sıla Akgül'ün aile avukatı Didem Alaca, şunları söyledi:

"Biz Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı sonrasında basit taksirle öldürme değil bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme konusunda İzmir bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz ettik. İtirazlarımız kabul edildi. Mahkeme, cezanın paraya çevrilemeyeceğine hükmetti. Tekrar yargılama yapılmak üzere dosya Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Önceki verilen ceza bozuldu. Daha ağır bir ceza alacak ve paraya çevrilmeyecek. Ailesinin içine bir nebze olsun su serpildi. Adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

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