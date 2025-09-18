Muğla'da Müzik Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla'da Müzik Eğitim Programı Başladı

Muğla\'da Müzik Eğitim Programı Başladı
18.09.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz enstrüman dersleri sunuyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 7-14 yaş arası çocukların müzik yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi için yepyeni bir enstrüman eğitim programı başlattı.

Gitar, piyano, davul ve keman gibi çeşitli enstrüman derslerini kapsayan program, çocuklara hem teknik beceriler kazandırmayı hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleşen dersler, haftalık olarak düzenleniyor. Çocuklar bu derslerde enstrüman çalmanın inceliklerini öğrenirken, grup çalışmaları sayesinde de takım ruhunu ve iş birliğini deneyimleme fırsatı buluyor.

"Müzik yoluyla özgüven ve takım çalışması"

Gençlik Merkezi yetkilileri, bu projenin sadece müzikal yetenekleri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çocukların özgüven kazanmasına ve takım çalışmasının önemini anlamasına katkı sağlayacağını vurguluyor. Müzik, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimini destekleyen güçlü bir araç olarak görülüyor ve bu programla gençlere kendilerini müzik aracılığıyla ifade etme imkanı sunuluyor.

"Herkes katılabilir, ön bilgi gerekmiyor"

Programa katılmak için herhangi bir ön müzik bilgisi veya deneyimi gerekmiyor. 7-14 yaş arasındaki tüm çocuklar bu ücretsiz eğitimlere kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, bireysel veya grup dersleri arasından kendilerine en uygun olanı seçerek müzik yolculuklarına başlayabilecek.

Eğitimlerin sonunda, öğrencilerin sahne deneyimi kazanması için yerel konserler ve çeşitli müzik etkinlikleri düzenlenecek. Bu sayede çocuklar, öğrendiklerini geniş bir izleyici kitlesi önünde sergileme fırsatı bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gençlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Müzik Eğitim Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:34. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Müzik Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.