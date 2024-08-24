Muğla'da Öğrenci Yurt Kapasitesi Arttı - Son Dakika
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Muğla'da Öğrenci Yurt Kapasitesi Arttı

Muğla\'da Öğrenci Yurt Kapasitesi Arttı

Muğla'da, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde iki yeni KYK yurdunun hizmete girmesiyle, öğrenci yurt kapasitesi 14 bin 611'e yükseldi. Menteşe Öğrenci Yurdu ve Marmaris Öğrenci Yurdunun açılmasıyla birlikte, önceki dönemde 13 bin 187 olan öğrenci kapasitesi artırıldı.

24.08.2024 10:48
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Muğla'da, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde iki yeni KYK yurdunun hizmete girmesiyle, öğrenci yurt kapasitesi 14 bin 611'e yükseldi.

Menteşe Öğrenci Yurdu ve Marmaris Öğrenci Yurdunun açılmasıyla birlikte, önceki dönemde 13 bin 187 olan öğrenci kapasitesi artırıldı. Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni yurtlar, öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, Menteşe ilçesinde bin 500 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt inşaatı devam ediyor ve Bodrum ilçesinde 500 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt projesi için çalışmalar başladı" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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