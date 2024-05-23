Muğla'da Öğretmenler Yılsonu Pikniğinde Buluştu - Son Dakika
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Muğla'da Öğretmenler Yılsonu Pikniğinde Buluştu

Muğla\'da Öğretmenler Yılsonu Pikniğinde Buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler, geleneksel hale gelen yılsonu pikniğinde bir araya geldi. Piknikte öğretmenlere ayran, pilav üstü tavuk ikram edildi ve çay servisi yapıldı. Öğretmenler ve aileleri keyifli bir gün geçirirken, çocuklar da oyunlarla eğlendi. Piknik etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

23.05.2024 09:20
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler geleneksel hale gelen yılsonu pikniğinde buluştu.

Hafta sonu bir araya gelen öğretmenler ve aileleri Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı piknik alanında güzel bir gün geçirdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşıldığı bir ortamda piknik etkinliği düzenlenmesi öğretmenleri memnun etti. Yılsonu pikniğinde öğretmenlere ayran, pilav üstü tavuk ikram edildi. Piknik boyunca çay sunuldu. Öğretmenler, piknikte bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Öğretmenlerin çocukları da oyunlarla keyifli bir gün yaşadılar. Öğretmenler, piknik etkinliği sayesinde birbirleriyle sohbet etme imkanı bulurken, piknik etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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