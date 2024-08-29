Muğla'da Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi

Muğla\'da Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri Düzenlendi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak ve toplumun bu alandaki farkındalığını artırmak amacıyla 'Okul Öncesi Etkinlikleri' düzenlendi. Etkinlikte çocuklar için 17 farklı atölye standı kuruldu ve velilere bilgilendirme masaları açıldı.

29.08.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak ve toplumun bu alandaki farkındalığını artırmak amacıyla "Okul Öncesi Etkinlikleri" düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Çocuklar için 17 farklı atölye standı, veliler için ise 2 bilgilendirme masası kuruldu. Etkinlikte çocuklar, çeşitli atölyelerde hem eğlenceli hem de eğitici aktivitelerle buluştu. Etkinlikte boyama atölyesi, çini atölyesi, çocuk anne atölyesi, çocuk oyunları atölyesi, dikkat atölyesi, ebru atölyesi, fen atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, jimnastik atölyesi, matematik atölyesi, müzik atölyesi, palyaçolarla eğlence atölyesi, resim atölyesi, sanat atölyesi, spor ve oyun atölyesi, STEM atölyesi, tiyatro atölyesi kuruldu.

Veliler için de "Okul Öncesi Bilgilendirme Etkinliği" ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Etkinliği" başlıklı bilgilendirme masaları kurulacak. Bu masalarda velilere çocuklarının eğitim süreçleri ve okul öncesi eğitimin önemi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, Muğla Uluslararası Genlik merkezi personelleri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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