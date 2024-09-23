Muğla'da Okul Servisi Şoförlerine Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Muğla'da Okul Servisi Şoförlerine Güvenlik Eğitimi

Muğla\'da Okul Servisi Şoförlerine Güvenlik Eğitimi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, okul servisi şoförü ve rehber personeline güvenli trafik, güvenli sürüş ve ilkyardım konularında bilgi verildi. Eğitimin amacı öğrenci güvenliğini artırmak ve trafik güvenliği standartlarını yükseltmek.

23.09.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kamu kurumlarının iş birliğiyle, okul servisi şoförleri ve rehber personele yönelik "Güvenli Trafik, Güvenli Sürüş ve İlkyardım" konularında kapsamlı bir eğitim düzenledi.

Eğitimde, okul servis araçlarının sahip olması gereken güvenlik donanımları ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu kapsamda, okul servis araçlarının arkasında uygun renk ve ebatta "okul taşıtı" yazısının reflektif kuşak olarak bulunmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Özellikle öğrenci güvenliğine dikkat çekilen eğitimde, okul servis araçlarının arkasında en az 30 cm çapında kırmızı bir lambanın bulunması gerektiği belirtildi. Bu lambanın, öğrenci iniş ve binişleri sırasında yakılarak üzerinde büyük harflerle "dur" yazısının okunur hale gelmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Eğitimde, okul servis araçlarının iç düzenlemelerinin de güvenli sürüş ve öğrenci emniyeti açısından önem taşıdığı belirtildi. Araçlardaki camların sabit olması gerektiği, demir aksamların ise açıkta bulunmaması ve yaralanmalara sebebiyet vermemesi için yumuşak bir madde ile kaplanması zorunluluğu getirildi.

Servis araçlarının 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde tasarlanmasının gerektiği vurgulandı. Araç kapılarının şoför tarafından otomatik veya mekanik olarak açılıp kapanabilmesi gerektiği, ayrıca araçların temiz, bakımlı ve güvenli durumda tutulmasının hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Servis araçlarının her 6 ayda bir düzenli bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Okul servisi olarak kullanılacak araçların 15 yaşından büyük olmaması gerektiği vurgulanan eğitimde, araçların tescil belgelerinde gösterilen oturma kapasitesinin görülebilir bir şekilde aracın içine sabitlenmesi zorunluluğu da aktarıldı.

Eğitimde, güvenli sürüş tekniklerinin yanı sıra ilkyardım uygulamaları da detaylı bir şekilde ele alındı. Şoför ve rehber personele, trafik güvenliği ve acil durumlara müdahale konularında eğitim verilerek, öğrenci güvenliğini artıracak önlemler anlatıldı. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılacağı belirtildi.

Eğitim programına Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Muğla Şoförler Odası temsilcileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Okul Servisi Şoförlerine Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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