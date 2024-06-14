Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Yangın Söndürme Uçağı Kaza Yaptı

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ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar mahallesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını, üç personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kısırlar ve Beyciler Mahallesi sınırında saat 13.30'de başlayan ve önce arazide başlayan ve rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrayan yangına etkisi ile ormana sıçrayan alevlere havadan 4 uçak, 4 helikopter, karadan 35 arazöz ve 207 personel müdahale etti.

Ekipler bir taraftan alevlere müdahale ederken, aynı anda yanan sahalarda soğutma çalışması sürdürüyor. Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milas Beyciler ve Kısırlar mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını yapılan hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Öte yandan, yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Pilot ve personelin durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

"Üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 personelin sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını söyledi. Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."