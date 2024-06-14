Muğla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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HABER: ESMA TURAN

(MUĞLA) Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Menteşe'ye bağlı Gazeller Mahallesi'nde Denizli İl sınırını oluşturan noktada ormanlık alanda bugün saat 12.25 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle Denizli ili sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına müdahale için ilk etapta 12 arazöz 8 su ikmal aracı, 5 helikopter ve 6 uçak bölgeye sevk edildi.