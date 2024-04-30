Muğla'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Dart İl Birinciliği Turnuvası Düzenleniyor - Son Dakika
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Muğla'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Dart İl Birinciliği Turnuvası Düzenleniyor

Muğla\'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Dart İl Birinciliği Turnuvası Düzenleniyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde ortaokul öğrencileri arasında dart il birinciliği turnuvası düzenleniyor. Kız ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ortaokul öğrencilerine açık olan turnuva, dart sporuna olan ilginin artması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi hedefiyle düzenleniyor. Turnuva, ortaokul çocukları maçlarının ardından kurumlar arası dart turnuvasıyla da zenginleşiyor. Dart hakemlerinden Yasemin Miski, turnuvaya yoğun bir katılım sağlandığını ve ailelerin ve çocukların heyecanla oynadığı turnuvada ilgi göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Gençlik merkezinde bir dart odasının olması ve çocukların ve gençlerin bu branşla çalışmalarına imkan sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

30.04.2024 13:14
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde ortaokul öğrencileri arasında dart il birinciliği turnuvası düzenliyor.

Kız ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere ortaokul öğrencilerine açık olan turnuva, dart sporuna olan ilginin artması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi hedefiyle düzenleniyor. Turnuva, ortaokul çocukları maçlarının ardından kurumlar arası dart turnuvasıyla da zenginleşiyor. Dart hakemlerinden Yasemin Miski, "Dart sporunun yaygınlaşması ve tanıtılması için yapılan turnuvaya yoğun bir katılım sağlandı. Ailelerin ve çocukların heyecanla oynadığı turnuvada ilgi göstermeleri bizi çok mutlu etti. Gençlik merkezinde bir dart odasının olması ve çocukların ve gençlerin bu branşla çalışmalarına imkan sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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