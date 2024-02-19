Muğla'da otobüslerde kemer denetimi yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da otobüslerde kemer denetimi yapıldı

Muğla\'da otobüslerde kemer denetimi yapıldı

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerde kemer denetimi yapıldı ve yolculara uyarı broşürleri dağıtıldı. Denetimlerde yolcuların kemer takma zorunluluğu hatırlatıldı ve kemer takmanın can ve mal güvenliği için önemli olduğu vurgulandı.

19.02.2024 20:46  Güncelleme: 20:48
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Muğla'da otobüslerde kemer denetimi yapıldı

MUĞLA - Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerde kemer denetimi ve uyarı broşürü dağıtıldı.

Aydın kontrol noktasında yapılan denetim ve broşür dağıtımında yolcuların kemer takma zorunluğunun getirildiği ifade edildi. Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Sizlerin can ve mal güvenliğiniz için gerek sabit gerek seyir halinde sürekli denetimlerimizi yapıyoruz kaptanlarımızı denetliyoruz. Ayrıca kaptanlarımızın yanında sizlerin de sorumlulukları var artık biliyorsunuz. Görsel medya ve sosyal medyalarda çok fazla yayıldı. Şehirlerarası yollarda yolculuk yaparken yolcularımız da emniyet kemeri takmakla sorumlu. Sizleri seviyoruz sizlerin can ve mal güvenliğini önemsiyoruz. Trafik kazalarında kemer takmadığınız zaman Allah göstermesin araç içinde savrulmalardan kaynaklı can kayıplarımız ve yaralanmalarımız artıyor. Lütfen kemerlerimizi takalım" denildi.

Kaynak: İHA

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