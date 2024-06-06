Muğla'da Aile Haftası kapsamında 'Savaş, Göç ve Aile' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Aile Haftası kapsamında 'Savaş, Göç ve Aile' konulu konferans düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu'nun koordinesinde MSKÜ Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu'nun destekleriyle 2024 Aile Haftası çerçevesinde 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nde 'Savaş, Göç ve Aile' konulu konferans düzenlendi. Konferansta savaş ve göçün aile kurumu üzerindeki etkileri, İslam hukukunda savaş ve barış ahlakı, insanlığa karşı işlenen suçlar ve göç mağdurlarının zorlukları ele alındı.

06.06.2024 11:09
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Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu'nun koordinesinde MSKÜ Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu'nun destekleriyle 2024 Aile Haftası çerçevesinde 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nde "Savaş, Göç ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftü Vekili Mahmut Atıcı, savaş ve göçün aile kurumu üzerindeki etkilerine ve boykotun gerekliliğine değinerek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Ardından İlçe Vaizi Rauf Evleksiz, savaşın yıkıcı etkilerine ve aile birliğinin önemine dikkat çekti. Konuşmanın ardından katılımcılara " Gazze'deki Çocuklar" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Konferansta, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Belkıs Ulusan, İslam hukukunda savaş ve barış ahlakından bahsetti. Ardından Uluslararası hukukta insanlığa karşı işlenen suçları aktararak İslam hukuku ile benzerliğini ele aldı. Savaş ve göçlerin özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Ulusan, göçe zorlanan kadınların yaşadığı zorluklara değindi ve toplumda empati duygusunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Programın devamında, MSKÜ Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Öğrt. Gör. Dr. Erkan Bingöl olağanüstü durumlarda ilk yardım ve temel savunma tekniklerinden bahsetti. Savaş ve göç mağdurlarının karşılaştıkları zorlukları dile getiren Bingöl, empati kurmak isteyen katılımcıları sahneye davet ederek uygulamalı olarak savunma hareketleri gösterdi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferansın ardından öğrenci Azize Meryem Okulu'nun okuduğu şiir beğeni topladı. Konferansın sonunda İlçe Müftü Vekili Mahmut Atıcı, Öğrt. Gör. Dr. Erkan Bingöl'e katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Programa İlçe Müftü Vekili Mahmut Atıcı, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Aile Haftası kapsamında 'Savaş, Göç ve Aile' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Aile Haftası kapsamında 'Savaş, Göç ve Aile' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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