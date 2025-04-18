Muğla'da Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması Gerçekleştirildi

Muğla\'da Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması Gerçekleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması'nda, bölgesel kalkınma ve turizm vizyonu üzerine önemli mesajlar verildi. GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Marmaris'in dünya çapında bir destinasyon olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Muğla'nın turizm potansiyelinin 30 milyon turist hedeflediği belirtildi.

18.04.2025 15:57  Güncelleme: 15:59
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris'te bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve turizm vizyonunu geliştirmek amacıyla Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" ikinci gününde devam etti.

"Marmaris bir yaşam biçimi, bir dünya markası olabilir"

Toplantının açılışında konuşan GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Marmaris'in doğal yapısı, tarihi ve yaşam kültürüyle dünya çapında bir destinasyon olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. "Bir ülkenin pasaportu ne kadar güçlüyse, turizm markası da o kadar değerlidir. Ancak bazen bir şehrin hikayesi, pasaporttan daha güçlü yol açar" diyen Aygün, Marmaris'in sadece bir tatil yeri değil, sürdürülebilir yaşamla bütünleşmiş özel bir coğrafya olduğunu vurguladı.

"Turizmin önünü açmak bizim görevimiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında, turizm sektörünün çabuk toparlanabilen cesur bir sektör olduğunu ifade etti. Aras, "Biz yerel yöneticiler olarak turizmi planlamak değil, sektörün önünü açacak destek mekanizmalarını oluşturmak zorundayız" dedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) sağladığı katkılara dikkat çeken Aras, uluslararası fuarlara TGA ile daha koordineli katılımın önemine değindi.

"Muğla'nın potansiyeli 30 milyon turist"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise ilin turizm potansiyelinin mevcut ziyaretçi sayısının çok üzerinde olduğunu belirtti. 1485 kilometrelik kıyı şeridiyle Muğla'nın Antalya'nın iki katı turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Akbıyık, bu kapasitenin kullanılabilmesi için turizmin 12 aya yayılması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye turizmde başarı hikayesi yazdı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yılda sıfırdan dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. 2030 için 130 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirten Alpaslan, "Muğla bu hedefte kilit rol oynayacak bölgelerden biri. GETOB'un ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda master planlar hazırlanmalı ve bölgesel kalkınma bu planlar üzerine inşa edilmelidir" dedi.

Konuşmacılarının tümüne katılım sağladıkları için plaket takdim edilen sabah oturumunun sona ermesinin ardından bölgeye turist getiren seyahat Acente temsilcileri katılımı ile Muğla'da sınırını aşan sektör temsilcileri ve workshop etkinlikleri ile devam etti.

Etkinliğe; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ekrem Yağcı, YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, GETOB yönetim kurulu üyeleri ve bölgedeki turizm temsilcileri katıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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