Muğla'da Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yılanlı Dağı'nda çıkan yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağı mevkisinde çıkan yangına ekipler, 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale ediyor.
Yılanlı Dağı Kurdu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölge çok sayıda ekip sevk edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye sevk edilen 3 helikopter ve 5 arazözle ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: ANKA
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