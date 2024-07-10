Muğla'da yaz yağmuru serinletti
MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısını ardından Muğla'da öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede caddeleri yağmur suyu kapladı ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde özellikle Karabağlar Yaylası Sanayi Sitesi yolu üzerinde yağmur suyu nedeniyle biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur, kısa sürede yolları suyla doldurarak trafiği olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana geldi. Kısa süreli yağış sonrası 35 derece dolayında seyreden hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar serin havanın rahatlığını yaşadı.
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