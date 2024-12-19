Muğla\'da Yeni Gündüz Bakımevi Açılışı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ve Fethiye'de bulunan Emin Eller Gündüz Bakımevi, Yatağan'da da hizmet vermeye başladı. Başkan Ahmet Aras, "Önümüzdeki günlerde Seydikemer ve Ortaca ilçelerimizde de bakımevlerimiz özellikle annelerimizin hizmetinde olacak" dedi.

Başkan Aras'ın seçim vaatlerinden olan bakımevlerinin sayısı artıyor. Bu kapsamda Yatağan'ın ardından Ortaca ve Seydikemer'de de bakımevleri açılması için çalışmalar başladı. Aras, "Son günlerde gündemde olan gündüz bakımevleri konusu, yerel yönetimler olarak bizim için büyük önem taşıyor. Yatağan ilçemizde gündüz bakımevimizin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki günlerde Seydikemer ve Ortaca ilçelerimizde de bakımevlerimiz özellikle annelerimizin hizmetinde olacak. Alanında uzman öğretmenlerimizin rehberliğinde, sıcak bir aile ortamında, en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Emin Eller Gündüz Bakımevleri'nden yararlanan ebeveynler ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Anne Ceren Gürsoy: "Burası temiz, güvenli, mutlu, sağlıklı bir ortam. Öğretmenlerin güler yüzlü ve sahiplenici olması da çok güzel. Kızım aldığı eğitimle daha paylaşımcı bir çocuk olmaya başladı."

- Baba Uğur Göncü: "Kızım 2 yıldır burada eğitim görüyor. Kızımın hayal dünyasını geliştirmesi için böyle nezih ve temiz bir eğitim kurumunun yararlı olacağını düşündük. Gerek aktiviteler olsun, gerek İngilizce dersleri ya da sosyal becerileri geliştirmek anlamında epey yol kat ettik."

-Anne Duygu İlikatar: "Kızımın hem sosyalleşmesi hem paylaşmayı öğrenmesi için kreşe gelmesi benim için önemliydi. Özellikle Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi'ni düz ve merdivensiz bir alan olması çok işlevsel. Sınıflarda ikişer öğretmen olmasıyla, yoğun branş dersleriyle aldığımız eğitimden son derece memnunuz. Aile dışında gördükleri ilk ortam burası. Buranın da aile sıcaklığında olması bizi çok mutlu ediyor."

-Baba Serhat Bülbül: "Oğlum burada eğitime başladığı andan itibaren çok güzel gelişmeler sağladı. Davranışları, uyku düzeni, yeme içme düzeni iyi anlamda tamamen değişti."

-Anne Selma Karaca: "İnsan evladını kendinden sonra güvenli bir yere teslim etmek istiyor. Biz o güveni buradan alıyoruz. Bu kadar geniş bir alan olmasının dışında bir de öğretmenlerimiz çok güler yüzlü. Burası Muğla için çok büyük bir artı diye düşünüyorum."

-Anne Ayşe Ambarlı: "Belediyenin böyle bir kreşi olduğunu bilmiyorduk. Duyunca çok şaşırdık ve çok beğendik. Branş dersleri olsun, öğretmenlerin çocuklara olan sevgisi olsun şahane. Akademik olarak küçük yaşta çok yol katettiler. Hem de sosyal olarak paylaşmayı öğrendiler, evden uzaklaşmayı öğrendiler. Biz son derece memnunuz."