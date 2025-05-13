Muğla'daki Gençlerin Gelecek Umutları Düşük: MUPA Raporu - Son Dakika
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Muğla'daki Gençlerin Gelecek Umutları Düşük: MUPA Raporu

Muğla\'daki Gençlerin Gelecek Umutları Düşük: MUPA Raporu

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından hazırlanan raporda, Muğla'daki gençlerin büyük bir kısmının gelecekten umutsuz olduğu, yüzde 60'ının başka şehirlerde ya da yurtdışında yaşamak istediği belirtildi. Gençler, yaşam standartlarını artırmak amacıyla özgürlük ve maddi güvence arayışında.

13.05.2025 16:14  Güncelleme: 16:19
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Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından hazırlanan 'Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek' raporu, kentteki gençlerin önemli bir kısmının gelecekten umutsuz olduğunu ve yaşamlarını başka şehirlerde ya da yurtdışında sürdürmek istediklerini ortaya koydu. Rapor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MUPA Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan, "Gençleri bu kentte tutmak için hep birlikte çalışıyoruz. Ancak gençlerin temel motivasyonları artık 'refah ve özgürlük' oldu. Hayal kurmak lüks haline gelirken, ayakta kalmak temel hedef haline geldi" dedi.

MUPA verilerine göre, Muğla'daki gençlerin yüzde 60'ı geleceğe umutla bakmıyor. Gelecek kaygısına dair yapılan anketlerde gençlerin yalnızca yüzde 24,9'u umutlu olduğunu belirtirken, kalan büyük bölümü karamsarlık içinde. "Muğla dışında yaşamak ister misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 58'i evet cevabı verdi. Gençlerin en çok yaşamak istediği şehirler arasında İzmir yüzde 22,1, İstanbul yüzde 11,3 ve Ankara yüzde 9,7 öne çıktı. Yurt dışı tercihlerinde ise Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada başı çekti. "Yaşamdaki en büyük hedefiniz nedir?" sorusuna verilen cevaplarda ise yüzde 16,4 maddi güvence, yüzde 13,9 kariyer, yüzde 12,9 özgürlük cevabı oldu. Gençlere "Muğla'yı siz yönetseydiniz neyi değiştirirdiniz?" sorusu da soruldu. Cevaplarda en sık dile getirilen sorunlar şu şekilde sıralandı: Yol ve kaldırım düzenlemesi: yüzde 17,9, Altyapı iyileştirme: yüzde 9,3, İş imkanı sağlama: yüzde 6,9, fiyat pahalılığına çözüm: yüzde 6,8.

Ahmet Aras'tan eleştirilere cevap: "Doğru yoldayız"

Toplantıya katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son dönemde MUPA'ya yöneltilen 'Ne iş yapıyor?' eleştirilerine cevap verdi. Aras, "MUPA, kentin tüm verilerini toplayıp işleyen ve bu verileri somut projelere dönüştüren bir yapıdır. Bu tür ajanslar kısa vadede değil, uzun vadede kentlerin geleceğine yön verir' ifadelerini kullandı. Başkan Aras ayrıca MUPA'nın ticaret odası, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin danışma kurulunda yer aldığını söyledi.

Köksal Aras: "Gençlerle kent kurmak zorundayız"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise konuşmasında gençlerin kent yönetimine aktif katılımının önemine değindi. "Gençlerle bir arada olmak, onların vizyonunu dinlemek yerel yönetimler için çok kıymetli" diyen Köksal Aras, Menteşe Belediyesi olarak yakında açılacak Teknoloji Girişimcilik Merkezi hakkında da bilgi verdi. Yeni merkezin; eğitim alanları, dijital üretim stüdyosu, 3D yazıcılar ve girişimcilik teknolojileriyle donatılacağını belirten Köksal Aras, "Yeni dünyanın becerilerine uygun bir Muğla için çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'daki Gençlerin Gelecek Umutları Düşük: MUPA Raporu - Son Dakika

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