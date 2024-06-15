Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayramlaşma Töreni

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi, bayram öncesinde mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek herkesin bayramını kutladı.

Togan, yaptığı konuşmada, "Manevi duygularımızın ve yardımlaşmanın pekiştiği çok özel günlerden olan Kurban Bayramında, bayram ziyareti sürecinde yapılacak uzun yolculuklarda ve sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, herkese birlik ve beraberlik içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar" diledi.

Togan, başta sağlık camiası olmak üzere tüm halkın Kurban Bayramı'nı kutladı ve bayramın getirdiği manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi J Blok Başhekimlik katında gerçekleştirilen törene, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, başhekim yardımcıları, idari mali işler müdürü ve sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcıları katıldı. - MUĞLA