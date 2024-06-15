Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayramlaşma Töreni

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Hastane yönetimi, mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek herkesin bayramını kutladı. Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, bayram ziyaretlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diledi. Törene hastane yönetimi ve çalışanları katıldı.

15.06.2024 09:49
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi, bayram öncesinde mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek herkesin bayramını kutladı.

Togan, yaptığı konuşmada, "Manevi duygularımızın ve yardımlaşmanın pekiştiği çok özel günlerden olan Kurban Bayramında, bayram ziyareti sürecinde yapılacak uzun yolculuklarda ve sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, herkese birlik ve beraberlik içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar" diledi.

Togan, başta sağlık camiası olmak üzere tüm halkın Kurban Bayramı'nı kutladı ve bayramın getirdiği manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi J Blok Başhekimlik katında gerçekleştirilen törene, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, başhekim yardımcıları, idari mali işler müdürü ve sağlık bakım hizmetleri müdür yardımcıları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

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