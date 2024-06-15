Muğla İl Müftülüğü Personeli Bayramlaştı

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Muğla İl Müftülüğü personeli, 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde geleneksel bayramlaşma töreninde buluştu.

Müftülük makamında gerçekleşen bayramlaşma etkinliğinde, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, personelinin bayramını tebrik etti ve bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Müftü Yaşar Çapçı, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın manevi değerlerine vurgu yaparak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Personelin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, bayramın getirdiği huzur ve mutluluk paylaşıldı. - MUĞLA