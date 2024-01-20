Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirdi

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Sabah namazı buluşması Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy mahalle camiinde gerçekleştirildi. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından sohbet edip namazı kıldırıldığı, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın'ın da duada bulunduğu sabah Nnamazı buluşmasında tesbihatı Kurşunlu Cami İmam Hatibi Yadigar Ceylan yaptırdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sabah Namazı buluşması sonrası katılanlara çorba ve çay ikramında bulunuldu. - MUĞLA
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