Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor - Son Dakika
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Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangın nedeniyle, Kavaklıdere'ye bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi kısmen tahliye ediliyor. AFAD ve Jandarma ekipleri, yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hayvanların güvenliğini sağlamak için tahliye çalışmalarına başladı.

17.08.2024 18:43
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Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor

MUĞLA - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangın nedeniyle, Kavaklıdere'ye bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi kısmen tahliye ediliyor.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri, özellikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hayvanların güvenliğini sağlamak için tahliye çalışmalarına başladı.

Yoğun rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki vatandaşlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ekipler, tahliye işlemlerini sürdürerek vatandaşların güvenli alanlara ulaştırılmasını sağlıyor.

Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi tahliye ediliyor - Son Dakika

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