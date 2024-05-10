Muğla Menteşe\'de Kent Park\'a Spor Salonu Yapılacak

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde bulunan Karamehmet Mahallesi Menteşe konutlarında yer alan Kent Park'a yapılacak olan tesisin kullanım amacını belirlemek için mahalle sakinlerine bir anket düzenledi. "Birlikte karar veriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen ankette, gençlik merkezi, kreş, market ve spor salonu seçenekleri sunuldu.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen ankette, toplamda 846 kişi oy kullandı. Oyların sonucuna göre, halkın tercihi açıkça belli oldu: 391 oy ile spor salonu birinci seçenek oldu. Gençlik merkezi 164 oy, kreş 97 oy, market 158 oy alırken, diğer seçeneklere toplamda 30 oy verildi. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Yapılan mini referandum sonucu semt sakinleri Kent Park'a spor salonu yapılması konusunda tercih yaptı. - MUĞLA